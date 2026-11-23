Este lunes, el canciller mexicano, Roberto Velasco, confirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostendrán una nueva reunión durante la cumbre de líderes del G20 que tendrá lugar en diciembre en Florida, Estados Unidos de América (EUA).

La agencia de noticias EFE citó al canciller Velasco, quien en entrevista radiofónica señaló que "se volverán a ver en unas semanas la presidenta (Sheinbaum) y el presidente Trump", en referencia a la reunión de líderes al G20 que se celebrará el 14 y 15 de diciembre en Miami, EUA, y a la que Sheinbaum ya ha confirmado su asistencia.

Velasco indicó que "hay acuerdo (con Estados Unidos) de seguir trabajando para alcanzar un acuerdo comercial que se pueda anunciar en el marco de esta reunión en Florida".

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense Donald Trump sostuvieron una reunión privada de unos 20 a 30 minutos en Shenzhen, China, el pasado miércoles 18 de noviembre de 2026, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que la presidenta mexicana "calificó de muy buena".

Desde Shenzhen, la mandataria mexicana explicó que el encuentro duró unos 20 minutos y se centró en los acuerdos comerciales y avances de las conversaciones que mantiene el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con sus interlocutores estadounidenses.

"Se le informó al presidente Trump de los avances de las pláticas que han estado teniendo el secretario de Economía con sus homólogos en Estados Unidos. Y podemos decir que vamos muy avanzados", remarcó.

A su regreso a Washington, el mandatario estadounidense reconoció que ambos países estaban cerca de un acuerdo comercial, pero advirtió a México que no permitirá "tener un superávit comercial (con Estados Unidos)”.

Con información de N+