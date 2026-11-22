La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el abandono del sistema educativo durante años contribuyó a los niveles de violencia que enfrenta México. En su visita a Zacatecas, defendió la entrega de becas como una herramienta para evitar que niñas, niños y jóvenes interrumpan sus estudios y se acerquen a grupos delictivos.

Al encabezar un acto de entrega de apoyos educativos en el municipio de Villanueva, la mandataria sostuvo que garantizar la permanencia escolar y ampliar la infraestructura educativa son acciones necesarias para atender las causas de la delincuencia.

“Si durante años no se hubiera abandonado el sistema educativo, no habría la violencia que hay en el país, eso se los puedo asegurar”, expresó ante estudiantes.

Sheinbaum agregó que el acceso a la educación y los apoyos económicos pueden contribuir a que los jóvenes permanezcan en las aulas, en lugar de buscar otras alternativas.

“La única manera de atender la causa por la que jóvenes deciden acercarse a un grupo delictivo es darles educación y darles una beca”, señaló.

También respondió a las críticas sobre la entrega de becas sin que los estudiantes tengan que alcanzar un promedio determinado.

Recordó que, cuando estuvo al frente del Gobierno de la Ciudad de México, modificó el esquema de apoyos que anteriormente beneficiaba a alumnos con calificaciones de 9.5 y 10, para extenderlo a estudiantes de primaria y secundaria.

La mandataria cuestionó que el acceso a una beca dependiera de una diferencia de calificaciones entre alumnos y explicó que, tras dos años de aplicar el nuevo modelo, se realizó una evaluación en las aulas.

De acuerdo con su explicación, el estudio mostró que más niñas y niños consiguieron mejores calificaciones después de que el apoyo se entregó de manera generalizada.

La visita presidencial tuvo lugar en Villanueva, donde Sheinbaum encabezó la entrega de apoyos del programa Becas para el Bienestar, entre ellos la beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes de educación superior.

En el evento participaron el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el gobernador de Zacatecas, David Monreal, entre otras autoridades.

Con información de Mario Torres, N+

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