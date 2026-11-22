Conforme avanza la Jornada 17, los equipos de la Liga MX van conciendo su destino en el Apertura 2026. Uno de los llamados "grandes" en el futbol mexicano, los Pumas, ha quedado eliminado de la contienda por entrar a la Liguilla, esto inlcuso antes de haber jugado su último partido de la fase regular.

Pumas llegó a la última jornada del campeonato con 21 puntos, pero luego de que Xolos venció 1-0 al Atlante y tras la victoria de Pachuca 2-0 sobre el Toluca, el cuadro universitario se quedó sin posibilidades matemáticas de clasificar.

Y es que tanto Tijuana como Pachuca llegaron a 25 puntos, dejando a los Pumas sin opciones de meterse entre los ocho mejores del Apertura 2026, ya que incluso si logran derrotar a Rayados, llegarían a 24 unidades.

¿Cuándo fue la última vez que Pumas fue campeón de la Liga MX?

Con su eliminación del Torneo Apertura 2026, Pumas cerrará otro año calendario sin levantar el título de la Liga MX. La última vez que el conjunto auriazul ganó el trofeo, data de hace casi dieciséis años.

La última vez que Pumas fue campeón de la Liga MX fue el 22 de mayo de 2011, cuando conquistó el torneo Clausura 2011. En aquella ocasión, los universitarios derrotaron a Monarcas Morelia en la final.

En aquel entonces, el equipo era dirigido por Guillermo Vázquez, quien los llevó a conquistar su séptimo campeonato de Liga MX.