La Secretaría de Marina desplegó un operativo de vigilancia en aguas territoriales y zonas costeras de Matamoros, Tamaulipas, ante la posible llegada de fragmentos o residuos aeroespaciales tras el lanzamiento de un cohete espacial.

A través del Sector Naval de Matamoros, una Patrulla Oceánica y dos embarcaciones realizan recorridos marítimos, mientras que elementos de Infantería de Marina inspeccionan distintos puntos de la costa, principalmente Playa Bagdad y la desembocadura del río Bravo.

De acuerdo con el reporte oficial, hasta el momento no se han localizado restos de basura espacial en las zonas vigiladas.

Además, la dependencia mantiene coordinación con autoridades ambientales para evaluar posibles afectaciones al ecosistema, en caso de que se encuentren fragmentos relacionados con el lanzamiento.

La Secretaría de Marina también exhortó a la población a no manipular objetos desconocidos que pudieran aparecer en la playa o el mar y reportar cualquier hallazgo de inmediato a las autoridades correspondientes.