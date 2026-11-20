Xin Xin, la panda mexicana es una de las consentidas en el Zoológico de Chapultepec, por lo que recibe muchas visitas y debido a su avanzada edad, cada vez recibe más. Su presencia suave y tierna ha dado momentos increíbles a los mexicanos, no obstante, podrían ser los últimos cuando la panda tenga que dejar sus juegos y bambús para trascender. ¿Qué pasará con su partida?

La hija de Tohuí y Chia Chia, cumplió 36 años de edad, es decir, superó la expectativa de vida de los pandas, la cual en promedio es de entre 20 y 25 años. Hay ejemplares que han llegado hasta los 38 años, pero eso solo en China. Por está razón, Xin Xin es considerada un orgullo para los mexicanos: su adaptación fue perfecta.

Xin Xin ha sido consentida por sus cuidadores del Zoológico de Chapultepec en la CDMX. De hecho, en N+ platicamos con los autodenominados "panderos", quienes compartieron cómo han logrado que la panda haya llegado a su vejez sin problemas, la describen como “muy comelona”.

Los panderos, Miryam, Elías y Joel, señalan que Xin Xin tiene una dieta estricta, ya que a su edad debe obtener nutrientes muy específicos. Si convertimos su edad a años humanos, la panda de Chapultepec tendría más de 100 años de edad.

La panda Xin Xin come diario 13 kilos de bambú (ama las cañas), papilla o concentrado (croquetas para folívoros, o sea, animales que comen hojas, arroz, manzana y zanahoria) y su fruta favorita es la manzana. Los cuidadores de Xin Xin aseguran que la panda mexicana es juguetona y muy activa, pero su pasatiempo favorito es dormir. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Xin Xin? Aquí lees la entrevista completa con los cuidadores de la panda mexicana.

¿Además de Xin Xin habrá más pandas en México?

Luego de la visita de la presidenta Claudia Shienbaum a Shenzhen, China, en el marco de la cumbre APEC 2026, el tema de qué ocurrirá con los pandas en México volvió al foco público. Debido a que la mandataria abordó el tema de los pandas de manera formal su homólogo chino, Xi Jinping.

Debido a que para México y China, los pandas son símbolo de amistad y cooperación, Sheinbaum explicó que aprovechó el marco de los próximos 55 años de relaciones diplomáticas entre México y China para solicitar directamente un nuevo ejemplar:

"Hablamos de avanzar en temas de turismo, le pedimos también un panda para el Zoológico de Chapultepec, como parte de esta relación", dijo. El dirigente chino afirmó que iban a valorar la solicitud.

Xin Xin, cuyo nombre significa “esperanza”, es parte de una generación de pandas que llegaron a nuestro país el 19 de septiembre de 1975, con Pe Pe y Ying Ying, como resultado de las relaciones de amistad entre China y México.

Y cuando Xin Xin ella ya no esté, no solamente México perderá al último panda gigante de América Latina: también desaparecerá el último ejemplar vivo de ese linaje mexicano.

¿Qué requisitos debe cumplir México para tener más pandas?

Volver a tener un panda en México no es sencillo. Lo anterior, porque China cambió su política en 1984, en la que establece que todos los pandas del mundo son de su propiedad. Entonces, con esa disposición oficial ya no podría haber otro fenómeno como el de Xin Xin.

Con la entrada en vigor de esa legislación, el Gobierno de China decidió que si un país quería un panda, tendría que rentarlo. Las autoridades permiten que un panda esté fuera de su país, siempre y cuando pague la renta correspondiente.

Si te preguntas de cuánto es la renta por tener un panda, toma nota, ya que tiene un costo de un millón de dólares anuales, es decir, más de 18 millones de pesos mexicanos por año. Y se tiene que sumar el recurso para mantener a la especie saludable, lo que aumenta considerablemente la cifra.

Además, se tiene que firmar un convenio con 10 años de anticipación, por lo menos, para albergar a la pareja de pandas que se recibe por parte del gobierno chino. Los pandas solo pueden nacer en un santuario de China, ya que es el único sitio autorizado.

Por lo tanto, tener otro panda en México podría ser complicado, así que es importante visitar a Xin Xin en el Zoológico de Chapultepec en CDMX y darle mucho amor a la “gordita”, como le dicen de cariño sus cuidadores.

¿Cuáles son los horarios y cómo llegar a visitar a la panda Xin Xin?

El Zoológico de Chapultepec es el hogar de varias especies, entre ellas, Xin Xin. El horario para ver a la panda mexicana es de martes a domingo de 9:00 a 16:30 horas. La entrada es gratuita, pero debes cumplir con el reglamento del lugar. Entre la disposiciones se encuentran:

No arrojes objetos o alimentos a los animales, todos cuentan con una dieta supervisada por especialistas

No hagas ruido, no molestes a los animales, no les grites ni golpees los cristales; se alteran fácilmente

No rebases los barandales

Las bebidas y alimentos pueden ser consumidos en áreas específicas, no los introduzcas a los biomas

Si quieres visitar a la panda Xin Xin en el Zoológico de Chapultepec ubicado en la Ciudad de México, tienes varias opciones, principalmente de transporte público:

Metro Línea 1 (rosa): bajas en la estación Chapultepec , buscas la salida hacia al bosque, una vez dentro sigue los señalamientos y encontrarás el Zoológico de Chapultepec.

Metro Línea 7 , (naranja): deberás bajar en Auditorio y caminar hasta llegar por el acceso de Av. Chivatito del bosque, ingresa y sigue los señalamientos para encontrar la entrada principal

Metrobús de Línea 7: es la estación Chapultepec o Museo de Antropología, se ubican en Av. Reforma

EPP