El caso de Roger Ángel Pérez, el motociclista que murió tras caer en un socavón cuando llevaba a su hijo a la escuela, ha conmocionado a los habitantes de la Ciudad de México (CDMX). Luego del accidente las autoridades comenzaron con la reparación del bache en el Eje 3 Oriente y Francisco del Paso y Troncoso, alcaldía Venustiano Carranza.

Después del percance en el que el hombre, de 39 años, y su hijo, de 15 años de edad, la oquedad que, según vecinos, estuvo abierta durante varios meses, fue tapada con una placa metálica. Así permaneció varias horas, entre los cuestionamientos si era la medida adecuada por el peligro que dicha lámina también representaba para los conductores, bikers y ciclistas.

Esta tarde, Roger es velado en su casa en la colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco, en donde se encuentran sus familiares y amigos.

El personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), llevó a cabo diversas acciones para retirar la placa metálica y reparar el socavón de manera integral, es decir, que el hoyo quedara cubierto por completo a ras de suelo en inmediaciones de la colonia Jardín Balbuena.

Asimismo, el organismo detectó tras un dictamen técnico que su formación está relacionada con la ruptura de una línea hidráulica de drenaje de 30 centímetros de diámetro.

¿Qué pasará tras la muerte del motociclista Roger?

Las autoridades del Gobierno de CDMX se pronunciaron sobre el fallecimiento de Roger Pérez, el motociclista que tuvo un accidente tras perder el control de la unidad por un bache en Eje 3 Oriente. En un comunicado, señalaron que su formación está relacionada con la ruptura de una línea hidráulica de drenaje de 30 centímetros de diámetro.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), realiza las investigaciones con peritaje y análisis técnico para deslindar responsabilidades.

"Inició una investigación por homicidio culposo por otras causas, tras el fallecimiento de un motociclista ocurrido el 18 de noviembre en avenida Francisco del Paso y Troncoso, alcaldía Venustiano Carranza", indica el comunicado.

Sin embargo, también señalaron que al revisar los registros de la línea H2O de SEGIAGUA y del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), no encontraron reportes o denuncias relacionadas con el socavón en esa zona de la alcaldía Venustiano Carranza.

"No se identificaron reportes al Gobierno de la Ciudad de México, relacionados con el punto donde ocurrió el incidente", dice el texto. Autoridades afirmaron que brindan acompañamiento a la familia de Roger.

Más tarde, en otro comunicado indicaron que como parte de la investigación, personal de servicios periciales realizó trabajos de criminalística, fotografía forense e identificación vehicular.

"Estos dictámenes ya fueron concluidos, mientras que el de tránsito terrestre continúa en elaboración para determinar cómo ocurrió el accidente y si las condiciones de la vialidad contribuyeron a los hechos".

No obstante, los vecinos de la colonia Jardín Balbuena aseguran que hicieron reportes desde hace aproximadamente seis meses y el personal solo iba a la zona a tomar fotos, pero no realizaban trabajos de reparación.

“Tuvo que morir una persona para que llegaran a arreglar la calle”, dijo a N+ un vecino visiblemente molesto.

Autoridades no nos han ayudado: familia de Roger

Ante los mensajes en los que refieren que dan ayuda necesaria a los deudos de Roger, el motociclista que murió luego de caer a un socavón cuando llevaba a su hijo a la escuela, la esposa de la víctima, Lizbeth Esparza, dijo en entrevista a N+ que no han recibido ningún apoyo.

“Me duele mucho que la gente opine y hable mentiras. No es verdad que nos esté apoyando el gobierno”, afirmó.

Lizbeth indicó que debido a todo el dolor por el que atraviesan ella, sus tres hijos y los demás seres queridos, no han puesto atención a redes sociales con la intención de limpiar el nombre de Roger Pérez.

“De tanto dolor que tenemos no nos hemos percatado de tanta mentira. Están de por medio mis hijos”, contó.

Mientras que Néstor Rodríguez, primo de Roger, explicó que únicamente les han hecho llegar adornos florales y anuncios, pero “nada certero ni claro”. No obstante, planean seguir con la denuncia en contra de las autoridades por presunta negligencia.

“Queremos seguir con el proceso de indemnización hacia mi primo porque pues obviamente tiene a sus tres hijos y el shock psicológico que están viviendo ahorita está grave. Queremos seguir con el proceso y lo que sea conveniente para los niños. En este momento nuestra única preocupación son los niños porque quedaron en totalmente desamparados”, aclaró.

Al respecto, la Fiscalía capitalina indicó que la Coordinación General de Atención a Víctimas estableció contacto con la familia del motociclista y le ofreció orientación y servicios de acompañamiento.

EPP