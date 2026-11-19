Se reportó un incendio originado desde el interior de una vivienda en inmediaciones de San Jerónimo Caleras, junta auxiliar de la ciudad de Puebla, movilizando al lugar de los hechos a cuerpos de emergencias.

En un principio, vecinos reportaron la posible presencia de gas, temiendo que ocurriera una explosión, información que posteriormente desmintieron los bomberos que atendían el siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes, en el domicilio de la calle Juan Tamboriel donde se registró el fuego se encontraba una mujer de la tercera edad, además de varios animales.

Paramédicos arribaron al lugar de los hechos en la capital poblana para valorar a quienes resultaran afectados, sin embargo, hasta el momento no se registraron personas lesionadas.

El incendio fue reportado aproximadamente al mediodía de este jueves 19 de noviembre de 2026, siendo sofocado en su totalidad a las 13:30 horas, declarando el sitio sin riesgos para la población.

Con información de N+

GMAZ