Se registró un incendio en una casona ubicada sobre la calle 15 Poniente del Barrio de Santiago, en una zona céntrica de la capital poblana, movilizando a los cuerpos de emergencias.

Elementos de Protección Civil Estatal y del Cuerpo de Bomberos del Estado de Puebla acudieron al lugar de los hechos, y subieron a la primera planta del inmueble donde se originó el fuego.

Sobre la calle 15 Poniente se delimitó la zona para proteger a peatones que transitaban por la vialidad mientras se realizaban las labores de control y extinción de las llamas.

Posteriormente se realizaron labores de ventilación y enfriamiento en las zonas afectadas para evitar la reactivación del incendio en el domicilio ubicado en el Barrio de Santiago.

Por último, tanto Protección Civil como Bomberos de Puebla informaron que no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales, por lo que el inmueble quedó sin riesgos para la población.

Con información de N+

GMAZ