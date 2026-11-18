La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer que el equipo Tricolor ya aterrizó en Doha, Qatar, para disputar el Mundial Sub-17 varonil, que se llevará a cabo del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Medio Oriente.

Los juveniles de México arribaron a Qatar luego de concluir una mini gira de preparación por Emiratos Árabes Unidos, misma que consistió en dos encuentros. Así que a partir de hoy se encuentran concentrados para preparar su debut en el Grupo K, que comparten con Rumania, Camerún y Venezuela.

De acuerdo a la información de la FMF, la delegación fue recibida en el Aeropuerto Internacional Hamad por representantes de la FIFA y por el Embajador de México en Qatar. Luego de eso, el equipo fue trasladado a su hotel sede.

Horas más tarde, el técnico Jurgen Castañeda encabezó una sesión de entrenamiento ligera en el complejo deportivo Al Thumama, sólo para que sus pupilos aflojaran músculos luego del viaje a Doha.

El debut del equipo Tricolor está programado para el sábado 21 de noviembre a las 09:30 horas, (tiempo del centro de México) ante su similar de Rumania. Posteriormente, el martes 24 se verá las caras con Camerún; mientras que el viernes 27 jugará ante Venezuela.

México es una de las 48 selecciones clasificadas para la edición de este 2026 y tratará de emular sus mejores resultados en la historia de este torneo: el título, que ya consiguió en dos ocasiones.

Como se recordará, la Selección Mexicana Sub-17 se quedó con el trofeo de campeón de la categoría en Perú 2005. En aquella ocasión, la generación comandada por Giovani dos Santos, Carlos Vela y César Villaluz, derrotó 3-0 a Brasil.

Esa hazaña se volvió a lograr en 2011, cuando México fue sede del Mundial y venció en la gran final a Uruguay con marcador de 2-0, gracias a los tantos de Antonio "Pollo" Briseño y Giovani Casillas en el Estadio Azteca.

La FIFA cambió la periodicidad con la que se jugará este torneo, ya que ahora se llevará a cabo de manera anual. Además, al igual que sucedió con la Copa del Mundo absoluta, participarán 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 integrantes.

En la fase de Grupos cada Selección disputará tres partidos. Los dos primeros lugares de cada sector, así como los 8 mejores terceros lugares, sllarán su pasaporte a la fase de dieciseisavos.

Con información de N+