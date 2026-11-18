Al menos una persona perdió la vida y una más resultó herida tras un deslizamiento de tierra en la carretera federal Toluca- México en el kilómetro 27.5 a la altura de la calle Santa Lucía, de la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México (CDMX).

Este suceso se registró al interior de un predio y no se trató de un deslave en la carretera. Los primeros informes mencionaron que se realizaban labores de construcción en el área.

Bomberos de la CDMX atienden deslizamiento de tierra en alcaldía Cuajimalpa, CDMX. Foto: N+

Posteriormente elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX explicaron de manera preliminar que fue hallado muerto un individuo, y uno más estaba lesionado.

Al respecto la SSC-CDMX emitió una ficha informativa donde confirmó que durante trabajos de excavación el propietario del predio falleció tras el deslizamiento de tierra mientras que un trabajador logró escapar y ponerse a salvo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Un Muerto por Deslizamiento de Tierra en la México-Toluca, Cuajimalpa

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC precisó a través de sus redes sociales que el deslizamiento de tierra se registró en un inmueble ubicado en la esquina Carretera Federal México-Toluca, colonia Xalpa, y "dos personas que realizaban el corte del talud quedaron sepultadas. Desafortunadamente una de ellas perdió la vida; mientras que la otra, fue atendida en el lugar por paramédicos de la UGIRPC".

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Mientras que personal de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de la CDMX realizaron las diligencias correspondientes.

Al lugar se sumaron miembros de la Policía capitalina y de Protección Civil para resguardar la zona e indagar a detalle qué ocurrió, a pesar de la presencia de autoridades no existen afectaciones a la vialidad rumbo a la Ciudad de México.

HVI