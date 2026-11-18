Los asistentes a la Feria Xmatkuil vivieron momentos de pánico cuando un toro escapó y embistió a varias personas en Mérida, Yucatán. Las autoridades confirmaron que entre los lesionados hay varios menores, uno de ellos de tan solo 10 meses de edad; así ocurrió el accidente.

Las imágenes que captaron el momento en el que el animal corría sin control entre la multitud hasta llegar a la zona de juegos mecánicos donde las familias disfrutaban, se volvieron virales en redes sociales.

Asimismo, se dio a conocer el instante en el que personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Guardia Nacional (GN) tuvieron que intervenir para tratar de contener al toro de la raza cebú. Posteriormente, fue amarrado a un poste y luego trasladado al área de corrales.

Según las autoridades, al menos 11 personas, entre ellas cuatro menores y un bebé de 10 meses de edad, resultaron con lesiones tras ser golpeadas por el animal. El director del Instituto Promotor de Ferias en Yucatán, Alberto Basulto, aseguró que las víctimas fueron atendidas de inmediato.

"Había mucha gente, atropelló a una familia y lesionó a dos personas más, fueron atendidos enseguida por los paramédicos”, explicó.

¿Cómo escapó el toro y embistió a asistentes a feria en Mérida?

Basulto explicó que las personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención especial, donde se destacaron lesiones que pusieran en riesgo su vida, por lo que fueron dadas de alta.

Las causas exactas del escape del toro del área de ganadería no se explicaron con exactitud, pero no descartan que se haya tratado de un descuido humano. No obstante, el organizador señaló que estos incidentes suelen pasar cada año.

“Es un incidente que normalmente cada año puede pasar; nosotros aseguramos, contamos con un seguro precisamente sobre esas posibles lesiones", afirmó.

Sin embargo, el miedo invadió a los asistentes a la Feria Xmatkuil, ya que el toro corría y derribaba todo a su paso. La experiencia de la festividad cambió radicalmente tras el accidente.

¿Cómo es un toro cebú?

El cebú es una variedad del toro común, la cual se caracteriza por la giba adiposa que tiene sobre el lomo. En la India y África vive de manera doméstica. Según la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, las razas de este animal se definen por el perfil craneano, así como la forma y tamaño de las orejas. Destacan dos razas de cebú: Brahman gris y rojo.

También es conocido por tener gran resistencia a las altas temperaturas y a las enfermedades infecciosas. Se valora por su capacidad de carga, carne y por la leche que produce la hembra.

EPP