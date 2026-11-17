En Puebla, una patrulla de la policía municipal de Izúcar de Matamoros chocó contra un camión de carga pesada en el cruce conocido como Cuatro Caminos.

El accidente ocurrió cuando los uniformados realizaban un servicio y la unidad oficial colisionó contra el vehículo de carga.

El impacto provocó movilización de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al lugar para valorar a los ocupantes de ambas unidades.

Los primeros reportes descartaron personas con lesiones de gravedad; sin embargo, el percance dejó daños materiales.

Las autoridades correspondientes realizarán peritajes para determinar las causas del incidente y deslindar responsabilidades.

Choque de patrulla contra camión en Puebla. Foto: El Pulso Digital de Izúcar

Cabe destacar que un día anterior un accidente en donde un patrulla se vio involucrada cobró la vida de una mejor en calles del municipio de Ajalpan, Puebla.

El percance se registró en el cruce de la calle Morelos y 5 sur de la colonia Centro, entre una patrulla municipal y una combi con pasajeros abordo.

Testigos indican que la unidad oficial se dirigía a atender un llamado de auxilio, pero en dicho cruce colisionó con la unidad de transporte público.

Al sitio acudieron paramédicos quienes atendieron a varios lesionados, entre ellos a policías municipales y usuarios de la unidad colectiva.

Más tarde confirmaron el deceso de una adolescente de 14 años de edad, identificada como Blanca Daniela.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Menor Durante Choque de Patrulla y Unidad de Transporte Público en Puebla

El sitio permaneció acordonado mientras se realizaban los peritajes para esclarecer el hecho, además de las labores de levantamiento del cuerpo de la víctima.

En tanto a los lesionados se supo que fueron de cuatro a 12 personas, incluyendo tres policías municipales y el operador de la colectiva identificado como Luis David, de 33 años.

Las autoridades correspondientes ya investigan responsabilidades para actuar conforme lo dicta la ley.

Con información de N+

MCS