La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión contra Héctor ‘N’, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado de una persona migrante en Tijuana.

De acuerdo con la investigación, el 16 de octubre de 2026 se recibió una denuncia por el secuestro de una persona, quien señaló haber sido privada de la libertad. Sus captores presuntamente exigían a sus familiares el pago de 20 mil dólares y la amenazaban de muerte en caso de no recibir el dinero.

A partir de las indagatorias, el 24 de octubre se obtuvo la orden de aprehensión contra el probable responsable. Posteriormente, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) realizó trabajos de investigación y seguimiento para localizarlo.

La detención se llevó a cabo el 3 de noviembre, alrededor de las 11:30 horas, durante un operativo de la Agencia Estatal de Investigación en la colonia Libertad, donde fue ubicado y se ejecutó el mandamiento judicial.

APG