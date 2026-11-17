La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión contra Luis Antonio ‘N’, señalado como probable responsable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por un ataque armado ocurrido en Tecate.

De acuerdo con las investigaciones, la agresión se registró el 6 de noviembre de 2026, alrededor de las 20:20 horas, cuando una mujer y cuatro hombres se encontraban sobre el Andador del Río, entre las calles doctor Arturo Guerra y avenida Nuevo León, en la colonia Encinos.

Presuntamente, Luis Antonio ‘N’, alias ‘El Wicho’, llegó al sitio acompañado de otros dos hombres, quienes portaban armas de fuego. Los individuos habrían amenazado a las víctimas y las obligaron a concentrarse en un mismo lugar para después disparar contra ellas.

Tras la agresión, los presuntos responsables huyeron a bordo de un vehículo Hyundai Elantra blanco. Como consecuencia del ataque, cuatro personas perdieron la vida: dos en el lugar de los hechos y otras dos mientras recibían atención médica en hospitales. Una quinta víctima resultó lesionada y sobrevivió.

La orden de aprehensión fue cumplimentada el 10 de noviembre en Tijuana por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Zona Tecate, y de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Contra la Vida.

La Fiscalía informó que, tras su detención, el imputado fue notificado del motivo de su captura y de sus derechos constitucionales, para posteriormente quedar a disposición de la autoridad judicial que ordenó su aprehensión.

APG