Dos hechos violentos registrados en la colonia Puerto Anapra, en Ciudad Juárez, dejaron como saldo tres hombres sin vida y un inmueble incendiado.

El primer caso ocurrió en el cruce de las calles Hipocampo y Raya, donde vecinos del sector reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Posteriormente, observaron a dos personas sin vida sobre la vía pública.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Policía del Estado y Ejército Mexicano para resguardar la escena, así como personal de la Fiscalía General del Estado, que inició las investigaciones correspondientes.

El segundo hecho se registró en el cruce de las calles José María Morelos y Quimera, donde fue localizado un hombre sin vida y calcinado al interior de un establecimiento comercial. De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos habrían llegado al lugar y provocado el incendio de manera intencional.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las tres víctimas ni información sobre posibles responsables. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se proporcionen más detalles sobre ambos hechos.