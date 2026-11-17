Isidro Rodríguez Pereyra, "Chilo", un barbero y baterista de 37 años, originario de México, fue asesinado en una balacera en Phoenix, Arizona, el 8 de noviembre de 2026.

El ataque ocurrió durante la fiesta privada de un bautizo, luego que él acabó su presentación. La policía local sigue en la búsqueda de las personas ligadas con el homicidio.

Las autoridades han explicado que el tiroteo ocurrió a las 12:30 horas local del pasado domingo en una residencia en inmediaciones de la avenida 83 y Camelback Road, en Maryvale, en Phoenix. Isidro estaba cerca de cumplir 38 años a finales del mes y por el momento, no hay detenidos.

Aunque los equipos de emergencia acudieron al sitio del incidente y lograron trasladarlo a un hospital local donde falleció poco después de llegar. Las autoridades y familiares han pedido a los asistentes a la fiesta que brinden información anónima para esclarecer el homicidio.

Al respecto, la sargento Sheree Lee, del Departamento de Policía de Phoenix pidió a la ciudadanía a llamar a Silent Witness al 480-WITNESS o al 480-TESTIGO, explicó que se puede enviar información por internet a silentwitness.org y todo de forma anónima, las autoridades han dicho que podrían recibir una recompensa si la información ayuda a un arresto o esclarecer el caso.

Los familiares y amigos crearon una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios, repatriarlo y darle el último adiós en su natal Nogales, Sonora.

HVI