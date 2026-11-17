El descenso en el número de muertes por accidentes de tráfico se debería a las medidas de Donald Trump contra los conductores migrantes o con un bajo dominio del inglés. Así lo afirmó la Casa Blanca en un comunicado donde también atribuye a las medidas contra migrantes una supuesta caída en el número de sobredosis, delitos violentos y fallecimientos en la frontera.

En abril del 2025, Donald Trump firmó la orden ejecutiva 14286, titulada Enforcing Commonsense Rules of the Road for America's Truck Drivers (“Hacer cumplir las normas de sentido común de la carretera para los camioneros de Estados Unidos”, en español). Aquel documento obligaba a que los conductores de camiones que atravesaran la frontera entre México y Estados Unidos, así como aquellos que residen en la Unión Americana, demostraran conocimientos del idioma inglés.

Además, la orden ejecutiva contemplaba la cancelación de licencias otorgadas a migrantes. Este movimiento llegó a los tribunales cuando el estado de Nueva York se negó a revocar cerca de 33 mil licencias de conducir comerciales expedidas a inmigrantes.

En respuesta, el Departamento de Transporte multó al estado con 73 millones de dólares. El pasado viernes, un tribunal de apelaciones determinó que el gobierno federal excedió sus atribuciones.

Mientras que Nueva York señaló en su demanda que la exigencia federal atentaba contra su economía, otros estados han tomado la batuta y han endurecido aún más las medidas contra las licencias de conducir expedidas a migrantes. Florida, por ejemplo, incluirá el estatus migratorio de todos los conductores a partir del 1 de enero del 2027.

Ahora, la Casa Blanca ha reportado un descenso en las muertes viales a lo largo de Estados Unidos. “Las muertes por accidentes de tráfico disminuyeron drásticamente durante el primer semestre de este año, registrándose la segunda tasa de mortalidad semestral más baja de la historia”, se lee en el comunicado.

Según el gobierno republicano, la bajada es atribuible a las medidas contra los conductores migrantes y aquellos que cruzan la frontera sin ser residentes. “Esto es resultado de la orden del presidente Trump de hacer cumplir los requisitos de dominio del idioma inglés y revisar las licencias comerciales de personas no residentes”, explica el comunicado.

El gobierno de Donald Trump afirma que la medida que sacó de circulación a 34 mil conductores “por no cumplir con los estándares básicos de inglés”. Además, aseguró que se han revocado 31 licencias de conducir que presuntamente fueron emitidas de forma irregular.

La Casa Blanca también se jactó de una caída en las muertes por sobredosis, los crímenes violentos y fallecimientos en la frontera, tras lo que llamó “el mayor despliegue de medidas de control migratorio en la historia moderna”.