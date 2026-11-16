El papa León XIV fue golpeado en el rostro con un pequeño rosario que arrojó una persona de la multitud, durante su último día en Perú. En las imágenes captadas por la agencia AFP se muestra cómo la pulsera impactó en el pómulo del pontífice.

Los hechos ocurrieron en Lima, en el cierre de la gira del papa por Sudamérica. León XIV visitó Uruguay, Argentina y Perú. Este último país representó un momento especialmente conmovedor para el pontífice, pues vivió por dos décadas en el país andino y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

Durante el primer día de su visita, junto a la presidenta Keiko Fujimori, León XIV entonó el himno nacional al compás de un coro infantil, en el Palacio de Gobierno. El papa nacido en Estados Unidos estaba visiblemente conmovido al entonar el himno de su otro país.

Desde ese momento, el papa fue arropado por los feligreses peruanos. A lo largo de esta gira, se encontró con viejos amigos y visitó algunos sitios importantes para su carrera como obispo.

La visita también estuvo llena de episodios de gran espontaneidad que emocionaron a los feligreses. Por ejemplo, durante un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional, el papa exhibió que aún conserva buenos reflejos. Desde el papamóvil, el pontífice atrapó en el aire un rosario que una joven le arrojó de improviso.

León XIV también mostró que tiene una buena puntería y aventó con precisión el objeto a la propietaria. Sin embargo, la hazaña no ocurrió dos veces. Durante el último día de visita, rodeado por la multitud de Lima, el papa fue golpeado por una pulsera.

El pequeño rosario golpeó muy cerca de su ojo derecho. En las imágenes se aprecia al líder del catolicismo llevándose la mano al ojo tras el impacto.

Papa León XIV al ser golpeado por una pulsera en Lima. Foto: AFP

El incidente no arruinó el ánimo festivo de la despedida. Durante su última misa en Perú, al final de una gira de once días, el papa se despidió de forma conmovedora. “!Que Dios te bendiga, mi Perú!”, declaró el papa.

Antes de finalizar aquel encuentro, el papa León XIV dijo: “Y ahora aprendí, un poquito más, a servir como sucesor de Pedro”.