Después de que el Parque Zoológico de León confirmara un brote de influenza aviar tras registrar la muerte de seis aves silvestres, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SINASICA), dieron a conocer algunas acciones que se harán para proteger y prevenir más casos.

AGRICULTURA informó que vigilará de manera focalizada las aves silvestres y migratorias que habitan en el lago del recinto, además de supervisar y vigilar las especies que llegan en esta temporada ya que los cuerpos de agua del parque atraen de forma natural a aves externas y esto queda fuera del control operativo del zoológico.

Otra de las medidas es el aislamiento y manejo controlado de cualquier ejemplar que presente signos clínicos de enfermedad, además de resguardo preventivo de las aves que circulan libremente en el área del lago central.

También se desinfectará diariamente las rutas de tránsito y de las zonas donde fueron localizados los ejemplares afectados, esto para cuidar de las especies que ya existen en el zoológico.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más casos de esta gripe en aves dentro del Parque Zoológico de León.