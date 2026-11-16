Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del municipio de Cuautlancingo (SSCyPC) localizaron una camioneta Volkswagen Tiguan, color negro, que contaba con reporte de robo en el municipio de Puebla.

Dicho decomiso se realizó durante un recorrido de seguridad y vigilancia sobre la calle Lincoln, entre Benito Juárez e Ignacio Zaragoza, en inmediaciones de la junta auxiliar de Sanctorum.

La localización se realizó luego de que el centro de monitoreo C2 de Cuautlancingo alertara a los elementos policiales sobre el robo de la unidad y diera seguimiento a su desplazamiento mediante el sistema de videovigilancia, hasta detectar su ingreso a la demarcación antes mencionada.

Una vez localizada la camioneta, la policía municipal notificó al C2, donde se verificó que la unidad correspondía al vehículo reportado como robado, de acuerdo con el folio de predenuncia.

La unidad presuntamente robada quedó bajo resguardo en un depósito vehicular, en espera de los procedimientos legales para su puesta a disposición ante la autoridad competente.

Con información de N+

GMAZ