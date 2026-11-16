Seguridad

Un Hombre Disparó y Causó la Desaparición de una Persona que Agredió a su Hija en Puebla

La Fiscalía de Puebla obtuvo vinculación a proceso de Óscar 'N' por desaparición cometida por particulares agravada en Tecomatlán

El hombre disparó contra la víctima quien sigue desaparecida.El hombre disparó contra la víctima quien sigue desaparecida. Foto: FGE Puebla

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Un padre disparó al agresor de su hija y ahora enfrenta cargos por desaparición en Tecomatlán.

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