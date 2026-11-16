Un Hombre Disparó y Causó la Desaparición de una Persona que Agredió a su Hija en Puebla

Un hombre fue vinculado a proceso en Puebla por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares agravada, relacionado con hechos ocurridos en junio de 2025 en el municipio de Tecomatlán.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), el 31 de mayo de 2025, la víctima sostuvo una discusión con una adolescente de 17 años en la ranchería Piedra Azul; la menor de edad informó a su padre, hoy imputado, que había sido agredida físicamente.

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Durante la madrugada del 1 de junio del mismo año, Óscar 'N' se dirigió al domicilio del agresor de su hija. Según testigos, se escuchó una detonación y el imputado habría disparado a la víctima.

Desde entonces, se desconoce el paradero del supuesto agresor, por lo que la investigación se centra en esclarecer las circunstancias de su desaparición y determinar la probable responsabilidad del imputado.

Con los datos de prueba por parte del Ministerio Público, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Óscar 'N' por desaparición cometida por particulares agravada, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concediendo un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Con información de N+

JAPR