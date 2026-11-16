Seguridad

Rescatan a Cuatro Hombres y Dos Mujeres Acusados de Robo en Tlacotepec, Puebla

Las seis personas fueron señaladas por los pobladores de como presuntas responsables de haber robado un vehículo

Dos de los involucrados fueron trasladados a un hospital.Dos de los involucrados fueron trasladados a un hospital. Foto: Alberto Tejeda

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Seis acusados de robo en Tlacotepec fueron rescatados por autoridades antes de ser linchados; dos están hospitalizados.

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