Rescatan a Cuatro Hombres y Dos Mujeres Acusados de Robo en Tlacotepec, Puebla

Seis personas que estuvieron a punto de ser linchadas por habitantes de la comunidad de Guadalupe Victoria, en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, fueron rescatadas por autoridades estatales.

Con el apoyo de diversas dependencias y corporaciones de seguridad, funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) entregaron a la autoridad ministerial a las cuatro hombres y dos mujeres que fueron señalados por los pobladores como presuntas responsables del delito de robo de vehículo.

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De estas seis, dos tuvieron que ser trasladadas al Hospital IMSS-Bienestar de Tlacotepec para recibir atención médica.

Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento de un inmueble utilizado presuntamente por los implicados para resguardar objetos robados.

De igual manera, la carretera Tlacotepec-Xochitlán Todos Santos, que los habitantes mantenían cerrada a manera de protesta, fue liberada y la circulación vehicular quedó completamente restablecida.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR