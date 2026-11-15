Cinco Muertos Deja Riña y Balacera entre Particulares en Chignahuapan, Puebla

Un pleito entre particulares terminó con la muerte de cinco personas en inmediaciones de Cuautelolulco, localidad perteneciente al municipio de Chignahuapan, Puebla.

Los hechos ocurrieron a las 4:00 hrs. de cuando se reportó la presencia de cinco cuerpos sobre el kilómetro 25 de la carretera estatal PUE-112 que conduce al estado de Hidalgo.

En el punto, dos grupos de hombres presuntamente originarios de San Francisco Terrerillos y San José Corral Blanco, protagonizaron una riña donde hubo detonaciones de arma de fuego.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno permanecen en la zona mientras agentes de la Fiscalía del Estado de Puebla (FGE) realiza peritajes y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realiza el levantamiento de los cuerpos.

El Ayuntamiento de Chingnahuapan confirmó los hechos y aseguró que colabora con las autoridades para esclarecer lo ocurrido en el municipio.

Con información de Jorge Cea

JAPR