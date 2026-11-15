Balaceras

Cinco Muertos Deja Riña y Balacera entre Particulares en Chignahuapan, Puebla

Durante la madrugada reportaron la presencia de cinco cuerpos sobre la carretera estatal que conduce a Hidalgo

Dos grupos de hombres protagonizaron un enfrentamiento con armas de fuego.Dos grupos de hombres protagonizaron un enfrentamiento con armas de fuego. Foto: Alberto Tejeda

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Violencia en Chignahuapan: Un enfrentamiento entre particulares deja cinco muertos en la carretera estatal.

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