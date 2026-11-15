Matan al Periodista Eduardo Flores Salado en Acapulco, Guerrero

El periodista Eduardo Flores Salado fue asesinado en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. Su cuerpo fue localizado la noche del sábado 14 de noviembre de 2026 en la colonia Canuto Nogueda, frente al poblado de La Sabana, en la zona suburbana del puerto.

De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador habría sido asesinado por estrangulamiento. Alrededor de las 21:00 horas, las autoridades recibieron el aviso sobre la presencia de un hombre sin vida en esa zona, por lo que acudieron elementos de distintas corporaciones policiacas.

En el lugar encontraron a un hombre de cabello largo y rizado, quien vestía una playera negra y presentaba una lesión en el cuello. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde sus familiares confirmaron que se trataba del reportero acapulqueño Eduardo Flores Salado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de Eduardo Flores Salado, por los hechos ocurridos la noche del 14 de noviembre.

La dependencia señaló que, desde que tuvo conocimiento del caso, personal de la Policía Investigadora Ministerial y de los servicios periciales comenzó las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen.

Asimismo, indicó que continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio e identificar a quien o quienes resulten responsables.