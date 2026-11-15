Seguridad

Matan al Periodista Eduardo Flores Salado en Acapulco, Guerrero

La fiscalía estatal informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado

Foto: cuartoscuroFoto: cuartoscuro

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