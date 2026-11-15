¿De Qué Murió Regina Torné? Revelan la Causa de Muerte de la Actriz Mexicana

La muerte de Regina Torné, reconocida por su trayectoria en el cine y la televisión mexicana, representó un duro golpe para la industria del entretenimiento. Tras darse a conocer su fallecimiento el miércoles 11 de noviembre de 2026, surgieron preguntas entre el público sobre qué le había ocurrido a la primera actriz y si enfrentaba algún problema de salud. Ahora, su viudo, José Guadalupe Vega, compartió detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Regina Torné a los 82 Años, Actriz de Como Agua para Chocolate y Ganadora del Ariel

De acuerdo con Vega, la intérprete falleció alrededor de las 17:30 horas a consecuencia de un infarto. También aseguró que no estaba enferma y que su muerte ocurrió de manera tranquila, sin sufrimiento.

“Ella falleció a las 5:30 de la tarde, fue un infarto propio de la edad, no estaba enferma, de una manera muy tranquila, sin ningún sufrimiento”, explicó durante el velorio de la actriz, cuando atendió a los medios de comunicación.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) también confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del gremio.

¿Por Qué está en la Cárcel la Hija de Regina Torné?

Regina del Pilar Campos, presuntamente hija de la actriz Regina Torne junto con Jorge Salazar fueron detenidos por la policia cuando se disponían deshacerse del cuerpo de una mujer. Foto: Cuartoscuro

Tras la muerte de la actriz también surgieron preguntas sobre su única hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui, quien permanece en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde cumple una condena de 35 años de prisión.

Su sentencia está relacionada con el secuestro y homicidio de Maribel Monroy Flores, de 26 años, ocurrido en enero de 2006. La víctima era esposa de Edgar Rogelio Eslava, quien mantenía una relación sentimental con Regina del Pilar.

El 18 de septiembre de 2007, el Juzgado 62 Penal la sentenció a 35 años de prisión por homicidio calificado. Su pareja recibió una condena de 26 años.

En junio de 2024, Regina del Pilar intentó obtener el beneficio de preliberación, pero no pudo continuar con el procedimiento porque no había cubierto la totalidad de la reparación del daño, establecida en 163 mil 249 pesos con 10 centavos.

Por esta razón, regresó al penal de Santa Martha Acatitla para continuar cumpliendo su sentencia.