Tonic Fest Acapulco Termina en Pelea Campal Tras Presentaciones de Santa Fe Klan y Gloria Trevi

El Acapulco Tonic Fest 2026 terminó en medio de incidentes de violencia, como una batalla campal en la que incluso se aventaron sillas metálicas entre las decenas de personas que se congregaron en playa Tamarindos.

El festival de música se realizó este año del 12 al 14 de noviembre en el puerto guerrerense, y contó con la presentación de artistas como Gloria Trevi, Sata Fe Klan, Marco Antonio Solís, El Recodo, Piso 21 y muchos más.

Sin embargo, se registraron diversos incidentes. La noche del viernes, un gran número de personas que permanecían detrás de las vallas ingresaron al festival por invitación del rapero Santa Fe Klan, quien se presentaba en ese momento en el escenario principal.

El cantante pidió a los organizadores del evento permitir el acceso de las personas que no habían alcanzado boleto.

Pelea campal

En redes sociales se compartieron videos de las vallas metálicas derribadas y asistentes entrando por esa zona. Usuarios alertaron sobre el riesgo de ese incidente.

Después de esos hechos, se notificó la cancelación de la presentación de Kenia OS del sábado.

El equipo de la cantante publicó un comunicado en el que explicó que la cancelación fue por "causas ajenas", ya que los requerimientos de producción, logística y seguridad que se acordaron con los organizadores no se cumplió.

Así, el evento terminó en una riña. Los videos dieron cuenta de golpes, patadas e incluso momentos en los que se arrojaron sillas metálicas.

Algunas personas estaban tiradas en el piso, mientras otros asistentes los pateaban.

Después, se compartieron imágenes de otros altercados tras la presentación estelar de Gloria Trevi, y nuevamente se mostraron videos de vallas dobladas y derribadas.

Hasta el momento las autoridades no han informado el saldo de los hechos y si se registraron personas lesionadas.

Según el gobierno guerrerense, el Acapulco Tonic Fest 2026 es un nuevo evento para vivir el puerto con música y playa. Este año fue su segunda edición.