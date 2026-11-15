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Tonic Fest Acapulco Termina en Pelea Campal Tras Presentaciones de Santa Fe Klan y Gloria Trevi

Asistentes del festival protagonizaron una pelea en la que incluso se lanzaron sillas metálicas

Pelea al finalizar el Acapulco Tonic Fest 2026Pelea al finalizar el Acapulco Tonic Fest 2026

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