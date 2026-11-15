“Será el Mejor Sistema del Mundo”: Trump Exige 50 Mil MDD para Modernizar Control Aéreo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Congreso aprobar 50 mil millones de dólares en fondos de emergencia para modernizar el sistema de control del tráfico aéreo y la infraestructura aeroportuaria del país, luego de una falla en las telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) que paralizó los despegues nacionales durante más de cuatro horas.

La solicitud busca renovar los equipos y las instalaciones que permiten coordinar las operaciones aéreas, debido a que una parte importante del sistema actual tiene aproximadamente 50 años de antigüedad.

A través de un mensaje, Trump urgió a los legisladores a autorizar los recursos para acelerar los trabajos y evitar que la modernización avance de manera gradual.

"Si el Congreso aprueba los fondos que tanto se necesitan para el control del tráfico aéreo, podremos construirlo de forma rápida y eficiente. Será el MEJOR SISTEMA del mundo. Gran parte de nuestro sistema actual de control aéreo tiene 50 años, ¡es ridículo! Ya hemos empezado las obras, pero deberían hacerse de una sola vez, no a cuentagotas. El Congreso debe aprobarlo. ¡La administración Biden lo ha retrasado años!", escribió el mandatario.

Los recursos solicitados estarían destinados a modernizar y reestructurar el sistema de control aéreo, así como a financiar obras en los aeropuertos estadounidenses.

Entre las principales áreas contempladas se encuentran la renovación de computadoras, procesadores, radares y otros equipos utilizados por la FAA. También se busca resolver problemas relacionados con la sobrecarga de datos en enrutadores y conmutadores antiguos.

Otro de los objetivos es sustituir y renovar las torres de control, además de financiar proyectos de infraestructura en aeropuertos y terminales.

La petición al Congreso ocurre después de las fallas de comunicación que afectaron las operaciones aéreas en Estados Unidos y que evidenciaron los problemas de una infraestructura tecnológica que requiere actualización.