Política

Sheinbaum Llevará Agenda Empresarial y de Cooperación al Foro APEC China 2026

La mandataria, además de participar en el foro, sostendrá reuniones con empresarios y con gabinetes de los países participantes

Sheinbaum viaja a ChinaLa presidenta Claudia Sheinbaum participará en el Foro APEC China 2026. Foto: Presidencia
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