Sheinbaum Llevará Agenda Empresarial y de Cooperación al Foro APEC China 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá reuniones con empresarios de los países miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026, durante su participación en el evento.

Antes de partir al país asiático, la mandataria señaló que también tendrá una reunión de gabinetes, además de su participación en el Foro.

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APEC 2026 reunirá en China a 21 economías para impulsar el comercio, la innovación y el crecimiento sostenible; México participa desde 1993 y volverá a organizar la cumbre en 2028.

Los países miembros de la APEC son Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taipéi Chino (Taiwán), Tailandia y Vietnam.

La titular del Ejecutivo Federal indicó que durante la conferencia mañanera de este lunes 16 de noviembre informará sobre algunos avances como parte de su viaje a China y sus participaciones en las reuniones.

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