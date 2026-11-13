Política

Consejera Presidenta Provisional del INE Confirma Tres Nuevas Renuncias en el Instituto

Blanca Cruz, dio a conocer los detalles de estas bajas en el Instituto y qué pasará ahora con esos cargos

Vista general de una Sesión Ordinara del INE en CDMXFoto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
INE Confirma Tres Nuevas Renuncias tras Presuntos Actos de Corrupción, ¿Quiénes Son? | N+