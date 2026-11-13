Consejera Presidenta Provisional del INE Confirma Tres Nuevas Renuncias en el Instituto

Siguen los cambios al interior del Instituto Nacional Electoral luego de presuntos actos de corrupción en el órgano electoral durante la gestión de Guadalupe Taddei, por lo que la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, confirmó que tres personas más renunciaron a su cargo; estos son los detalles.

La funcionaria explicó que estas bajas corresponden a directivos de áreas relacionadas con el personal electoral, la credencial para votar y los procedimientos contenciosos.

“Hemos estado revisando todo el funcionamiento de todas las áreas, en acuerdo entonces con las consejerías, hemos empezado ya con algunas áreas que consideramos deben renovarse para mejorar el funcionamiento de la propia área de cara al proceso electoral”, afirmó en un mensaje a medios.

¿Quiénes son los tres nuevos directivos que renunciaron al INE? De acuerdo con la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, aseguró que ahora ya no son parte del INE los titulares de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, del Registro Federal de Electores y del Servicio Profesional Electoral Nacional.

En el caso de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la cual se encarga de tramitar los procedimientos administrativos sancionadores por infracciones en materia electoral, estaba al frente Guadalupe Yessica Alarcón Góngora.

Según información del INE, en enero de 2024, Alarcón Góngora fue designada por la entonces consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei como Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; y a partir del 7 de mayo de 2026, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

Mientras que en el Registro Federal de Electores, que se encarga de la administración de los instrumentos registrales, mediante la definición de estrategias de actualización y depuración del padrón electoral, lista nominal, cartografía electoral y credencial para votar, estaba al frente Alejandro Sosa Durán.

Sosa Durán ingresó al INE en junio de 2023 luego de ser designado para el cargo mencionado por el Consejo General.

Finalmente, en el Servicio Profesional Electoral Nacional, encargado de conducir la organización y el funcionamiento de los mecanismos y procesos del INE, estaba al frente Jorge Egren Moreno Troncoso.

En julio de 2025, Moreno Troncoso fue designado por Guadalupe Taddei como Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional mediante el oficio INE/PC/537/2025.

Blanca Cruz afirmó que se trata de un acuerdo que tuvieron ayer en la Junta Ejecutiva, por lo que se llevan a cabo los trámites administrativos para formalizar la baja.

En tanto, la consejera presidenta provisional confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR), lleva a cabo una serie de diligencias en oficinas del Instituto Nacional Electoral. Lo anterior, porque forma parte de la denuncia relacionada con una presunta red de corrupción en el organismo.

“Tuvimos requerimientos para hacer diligencias, vino personal (de la FGR) a hacer algunas revisiones”, indicó.

EPP