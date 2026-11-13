Salud

Querétaro Confirma Primer Caso de Influenza de la Temporada Invernal

La vigilancia se realiza mediante hospitales y unidades de primer nivel, donde se toman muestras para identificar los virus respiratorios que circulan en el estado

Querétaro Activa Vigilancia por Circulación de InfluenzaQuerétaro Activa Vigilancia por Circulación de Influenza. Foto: N+

Destacado

La Secretaría de Salud aclaró que no todas las personas con síntomas son sometidas a pruebas, por lo que podrían existir más contagios sin confirmar.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Querétaro Confirma Primer Caso de Influenza de la Temporada Invernal | N+