Querétaro Confirma Primer Caso de Influenza de la Temporada Invernal

Querétaro confirmó el primer caso de influenza de la temporada invernal, por lo que la Secretaría de Salud mantiene activo el sistema de vigilancia epidemiológica para monitorear la circulación de virus respiratorios en la entidad.

La titular de la dependencia, Martina Pérez Rendón, explicó que el seguimiento se realiza a través de unidades centinela, principalmente hospitales y algunas unidades de primer nivel de atención, donde se toman muestras a determinados pacientes para identificar los agentes infecciosos que circulan.

Aclaró que la confirmación de este primer contagio no significa que sea el único caso en el estado, ya que no todas las personas que presentan síntomas de una infección respiratoria son sometidas a pruebas de laboratorio.

Detalló que este mecanismo permite conocer cuáles son los virus predominantes, observar su comportamiento y detectar oportunamente la presencia de otros agentes infecciosos.

De esta manera, la Secretaría de Salud mantiene el monitoreo de las enfermedades respiratorias durante la temporada invernal para dar seguimiento a su presencia en Querétaro.