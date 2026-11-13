Sociedad

Aeropuerto de Hermosillo Informa que Vuelos Entre México y EUA Iniciarán Restablecimiento

Aunque la FAA levantó las restricciones, podrían persistir cambios en los itinerarios; pasajeros de Hermosillo deben consultar con sus aerolíneas

Suspensión de Vuelos Hacia Estados Unidos Afecta a Viajeros de HermosilloSuspensión de Vuelos Hacia Estados Unidos Afecta a Viajeros de Hermosillo. Foto: N+

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Vuelos entre Hermosillo y EE.UU. enfrentan restricciones. GAP sugiere revisar itinerarios con aerolíneas. La situación depende de la FAA.

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