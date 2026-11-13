Aeropuerto de Hermosillo Informa que Vuelos Entre México y EUA Iniciarán Restablecimiento

Las operaciones aéreas entre México y Estados Unidos comenzarán a restablecerse de manera gradual, luego de que la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) levantara las restricciones operativas que provocaron afectaciones en vuelos con origen y destino a ese país.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó este viernes 13 de noviembre que, tras el levantamiento de las medidas, comenzará la normalización de las operaciones en los aeropuertos de su red que mantienen conectividad con territorio estadounidense.

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El grupo recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos antes de trasladarse a las instalaciones aeroportuarias.

También señaló que por el momento, no es posible precisar el número de vuelos que podrían verse afectados, ya que esto dependerá de la duración de las restricciones operativas en Estados Unidos y de los ajustes que realicen las aerolíneas en sus itinerarios.

La regularización de los vuelos estará sujeta al restablecimiento de las condiciones operativas por parte de las autoridades aeronáuticas estadounidenses. Mientras tanto, GAP informó que dará a conocer oportunamente cualquier actualización sobre la normalización de las operaciones.