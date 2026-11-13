Buen Fin 2026 Arranca en Tamaulipas; Esperan Repunte en Ventas

Autoridades municipales, representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y encargados de centros comerciales participaron en el arranque del programa Buen Fin 2026, que concluirá el próximo lunes y tiene como objetivo impulsar la actividad económica de los establecimientos formales.

Durante el inicio de esta jornada comercial, los participantes señalaron que se espera una importante derrama económica en la región, derivada de las ofertas y promociones que ofrecerán los negocios afiliados al comercio organizado, con la intención de que las familias aprovechen los beneficios.

Gildardo López, presidente de CANACO Reynosa, destacó que esta iniciativa representa una oportunidad para fortalecer los negocios locales, incrementar las ventas y mantener activa la economía de la ciudad.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a comparar precios, aprovechar las promociones y realizar compras responsables durante los días que permanecerá vigente el programa.

El representante del comercio organizado agregó que el Buen Fin busca generar mejores oportunidades tanto para los establecimientos como para los consumidores, quienes podrán encontrar alternativas de ahorro y adquirir productos a precios más accesibles.