‘La Noche de las Estrellas’ Llega a Reynosa, ¿Qué Actividades Habrá?

Por tercer año consecutivo, la ciudad de Reynosa será una de las dos sedes en Tamaulipas que participarán en "La Noche de las Estrellas", uno de los eventos astronómicos más grandes de Latinoamérica, con el cual se busca acercar a chicos y grandes al mundo de la ciencia de una forma divertida.

La Sociedad Astronómica de Tamaulipas invitó a la población en general a este evento totalmente gratuito, el cual se realizará este sábado 14 de noviembre, a partir de las 4:00 de la tarde, en las instalaciones del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en el bulevar del Maestro esquina con Elías Piña, en la colonia Narciso Mendoza.

Debido a las condiciones climatológicas previstas, se recomienda a los asistentes acudir preparados para realizar actividades al aire libre.

¿Qué fenómenos astronómicos habrá en noviembre de 2026?

Entre los fenómenos astronómicos que podrán observarse durante noviembre destaca la lluvia de meteoros Leónidas, cuyo punto máximo de actividad está previsto para las noches del 17 y 18 de noviembre.

De acuerdo con la información de Star Walk, esta lluvia de estrellas, originada por los restos del cometa 55P/Temple-Tuttle, podría alcanzar un promedio de hasta 15 meteoros por hora en condiciones ideales.

La NASA recomienda observar el cielo durante las primeras horas de la mañana del 17 y 18 de noviembre, después de que la Luna se haya ocultado, para tener mejores condiciones de observación.

Otro de los eventos será la Superluna del 24 de noviembre, también conocida como Luna de Castor, que podrá apreciarse más grande y brillante de lo habitual debido a su cercanía con la Tierra.

Según Star Walk, el mejor momento para observarla será a partir de las 18:00 horas, cerca del atardecer, cuando aparezca sobre el horizonte.