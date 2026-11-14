Sociedad

‘La Noche de las Estrellas’ Llega a Reynosa, ¿Qué Actividades Habrá?

El evento reunirá actividades relacionadas con la astronomía y la observación del cielo

‘La Noche de las Estrellas’ Llega a Reynosa, ¿Qué Actividades Habrá?‘La Noche de las Estrellas’ Llega a Reynosa, ¿Qué Actividades Habrá?. Foto: N+

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Este 14 de noviembre, disfruta de actividades astronómicas gratuitas para toda la familia en el Centro de Biotecnología Genómica.

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