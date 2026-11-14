Internacional

Suspensión de Vuelos No Tuvo Relación con Caída de Microsoft: Gobierno de EUA

Este viernes, cientos de aviones se quedaron en Tierra tras la suspensión obligatoria emitida por la FAA debido a un problema de comunicación

Sean Duffy y Markwayne Mullin en conferencia de prensaSuspensión de vuelos no tuvo relación con caída de Microsoft. Foto: Reuters

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