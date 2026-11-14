Suspensión de Vuelos No Tuvo Relación con Caída de Microsoft: Gobierno de EUA

Markwayne Mullin aseguró que no hay conexión entre la caída de Microsoft y la suspensión de vuelos de este viernes en Estados Unidos por un problema de comunicaciones. Según explicó el secretario de Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tampoco se trató de un ataque cibernético.

Además, Markwayne Mullin aseguró que en ningún momento hubo personas en peligro por la suspensión de vuelos: “La gente no estuvo nunca en riesgo durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo ni vuelos en peligro. La FAA fue capaz de lidiar con el problema”, dijo.

Previamente, autoridades descartaron que fuese un atentado terrorista, como en el 11 de septiembre. No se ordenó a los aviones aterrizar de forma obligatoria, pero sí se impidió que despegaran.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Casa Blanca Confirma Reanudación Escalonada de Vuelos hacia EUA

Por su parte, Sean Duffy, secretario de Transporte, aseguró que el equipo utilizado en la red de comunicaciones que provee es obsoleto. Además, el funcionario dijo que era responsabilidad del Congreso aprobar el presupuesto para la renovación de hardware y software.

“Quiero 15 mil millones de dólares”, dijo Duffy sobre la cantidad necesaria de dinero para renovar los sistemas que se emplean para la comunicación aernáutica.

Durante la ronda de preguntas, Markwayne Mullin también señaló que no han detectado ninguna posible “huella” de cibercriminales, aunque no descartó que algún grupo se adjudique la caída del sistema.

El secretario de Departamento de Seguridad Nacional también culpó al Congreso por la falta de recursos para la renovación del sistema de control de tráfico aéreo: “Nuestro sistema de control de tráfico aéreo está desactualizado y no ha sido una prioridad para el Congreso”, aseguró.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'Nos Bajaron del Avión': Continúa Suspensión de Vuelos hacia Estados Unidos

Por su parte, Sean Duffy aseguró que había equipo de los años ochenta y que ninguno de los sistemas que fallaron fueron colocados por la actual administración. También aseguró que el gobierno de Donald Trump ya está construyendo un nuevo sistema, pero que no puede acelerar su implementación por la falta de presupuesto.