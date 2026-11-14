¿Habrá Reembolso a Pasajeros Mexicanos Afectados por Suspensión de Despegues en EUA?

La suspensión de despegues de vuelos en Estados Unidos debido a restricciones en todo el país causó el retraso de las operaciones en los aeropuertos de todo el mundo. En el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), las autoridades dieron a conocer cómo se dará apoyo a los viajeros afectados; estos son los detalles.

Esta tarde, la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la suspensión nacional de todas las salidas de vuelos debido a “circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad”. Cuatro horas más tarde levantó la restricción.

El anuncio ocurre luego de que informara sobre graves problemas en las comunicaciones del control de tráfico aéreo, ya que los vuelos en el aire podían aterrizar, pero los que estaban en tierra no podían llevar a cabo el despegue.

Sin embargo, la problemática en Estados Unidos no solo afectó a los pasajeros de aquel país. En la Ciudad de México (CDMX), el AICM informó que, debido a las restricciones en las operaciones por la FAA, se estima una posible afectación de 70 vuelos programados para este día.

“Recomendamos a las personas usuarias consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos y mantenerse atentas a la información publicada en los canales oficiales”, pidieron las autoridades.

Pero ¿qué hacer en caso de que hayas sido afectado por la suspensión de vuelos en EUA? Esto explicó Profeco.

¿Cómo ayudarán a pasajeros afectados por suspensión de vuelos en EUA?

Luego de darse a conocer la restricción en la operación aérea en Estados Unidos, las aerolíneas en México, como Aeroméxico y Volaris, solicitaron a los pasajeros revisar el estatus de su vuelo, ya que podrían presentar demoras o cancelaciones.

En tanto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), indicó a medios de comunicación que “no es un problema atribuible a las aerolíneas”. No obstante, aseguraron que los pasajeros pueden solicitar asesoría en el módulo ubicado al interior del AICM o contactar al personal a través de sus canales oficiales:

Teléfono del Consumidor en los números: 55 5568 8722 y 800 468 8722

Correo electrónico: asesoria@profeco.gob.mx

Es importante tener a la mano toda la información relacionada con el vuelo para que el personal de la Profeco pueda proporcionar la asesoría necesaria mientras continúa la suspensión de vuelos en Estados Unidos.

EPP