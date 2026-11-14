Internacional

¿Habrá Reembolso a Pasajeros Mexicanos Afectados por Suspensión de Despegues en EUA?

Las restricciones de vuelos en todo Estados Unidos provocaron afectaciones y retrasos en los vuelos; esto pasa con México

La suspensión de operación en el espacio aéreo de EUA afectó a miles de pasajerosFoto: N+
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