Sociedad

Mega Corte de Agua en Tlalnepantla: Lista de las 110 Colonias que se Quedan Sin Servicio por Día

Estos son los detalles de los trabajos que se realizarán y que causarán desabasto en el municipio del Edomex

Personal de pipa reparte agua a vecinos afectados por el corte de aguaFoto: Cuartoscuro | Archivo
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Mega Corte de Agua en Tlalnepantla: Lista de Colonias que se Quedan Sin Servicio por Día y Hora en Edomex | N+