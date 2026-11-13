Mega Corte de Agua en Tlalnepantla: Lista de las 110 Colonias que se Quedan Sin Servicio por Día

Un mega corte de agua afectará a los habitantes de 110 colonias de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex), por lo que autoridades dieron a conocer todos los detalles para que la población pueda hacerle frente a la falta de servicio, así como los motivos por los que se quedaran sin el servicio; esta es la lista de comunidades afectadas y los horarios.

El Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM) indicó que la falta de agua en los hogares del municipio será por trabajos para sustituir la subestación eléctrica del Centro de Control de Motores de la Planta de Bombeo Barrientos.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esta infraestructura es de suma importancia, ya que el sistema abastece los Tanques Maestros Tlayapa y Tenayo de Tlalnepantla.

Por esta razón, el mega corte de agua en el Edomex afectará a las comunidades de este municipio. Lo que representa un grave problema para las familias, ya que constantemente sufren por el desabasto en diversas zonas.

¿Cuándo y a qué hora será el corte de agua en Tlalnepantla, Edomex?

Las autoridades refirieron que la suspensión del servicio de agua potable en su totalidad en Tlalnepantla ocurrirá el lunes 16 de noviembre. Esta fecha es relevante porque al tratarse de un día festivo no hay actividades laborales o educativas, lo que lleva a familias enteras a permanecer en su hogar.

Lo anterior conlleva que el uso de agua sea constante en cada vivienda. Entonces, actividades cotidianas como lavar trastes, bañarse, ir al baño o preparar la comida, se convertirá en todo un reto.

"Una vez concluidos los trabajos, el suministro de agua potable comenzará a restablecerse de manera gradual, conforme se recuperen los niveles de caudal y las condiciones de operación del sistema”, aseguró el OPDM en un comunicado.

Asimismo, aclaró que después del horario establecido para el corte de agua en Tlalnepantla, es posible que se presenten “bajas presiones”, por lo que piden tomar precauciones.

¿Qué colonias serán afectadas por el corte de agua en Tlalnepantla?

Si vives en alguna de estas colonias, considera que el corte de agua afectará en su totalidad a estas comunidades:

Benito Juárez Centro

Comunidad Betania

Condominios Tequexquináhuac

Conjunto Urbano Terraze

Cooperativa La Romana

El Triángulo

Santa Cecilia Fraccionamiento

Fracc. Ind. Barrientos

Fracc. Ind. Niños Héroes

Fracc. Ind. San Nicolás

Centro Ind. Tlalnepantla

Fracc. Ind. Tlaxcolpan

Fracc. Ind. San Lorenzo

Franja Férrea (Z. F.)

Franja Municipal

Hogar Obrero

I.M.S.S. Tlalnepantla



EPP