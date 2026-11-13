Mega Corte de Agua en Tlalnepantla: Lista de las 110 Colonias que se Quedan Sin Servicio por Día
Estos son los detalles de los trabajos que se realizarán y que causarán desabasto en el municipio del Edomex
Estos son los detalles de los trabajos que se realizarán y que causarán desabasto en el municipio del Edomex
Un mega corte de agua afectará a los habitantes de 110 colonias de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex), por lo que autoridades dieron a conocer todos los detalles para que la población pueda hacerle frente a la falta de servicio, así como los motivos por los que se quedaran sin el servicio; esta es la lista de comunidades afectadas y los horarios.
El Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM) indicó que la falta de agua en los hogares del municipio será por trabajos para sustituir la subestación eléctrica del Centro de Control de Motores de la Planta de Bombeo Barrientos.
Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esta infraestructura es de suma importancia, ya que el sistema abastece los Tanques Maestros Tlayapa y Tenayo de Tlalnepantla.
Por esta razón, el mega corte de agua en el Edomex afectará a las comunidades de este municipio. Lo que representa un grave problema para las familias, ya que constantemente sufren por el desabasto en diversas zonas.
Las autoridades refirieron que la suspensión del servicio de agua potable en su totalidad en Tlalnepantla ocurrirá el lunes 16 de noviembre. Esta fecha es relevante porque al tratarse de un día festivo no hay actividades laborales o educativas, lo que lleva a familias enteras a permanecer en su hogar.
Lo anterior conlleva que el uso de agua sea constante en cada vivienda. Entonces, actividades cotidianas como lavar trastes, bañarse, ir al baño o preparar la comida, se convertirá en todo un reto.
"Una vez concluidos los trabajos, el suministro de agua potable comenzará a restablecerse de manera gradual, conforme se recuperen los niveles de caudal y las condiciones de operación del sistema”, aseguró el OPDM en un comunicado.
Asimismo, aclaró que después del horario establecido para el corte de agua en Tlalnepantla, es posible que se presenten “bajas presiones”, por lo que piden tomar precauciones.
Si vives en alguna de estas colonias, considera que el corte de agua afectará en su totalidad a estas comunidades:
Benito Juárez Centro
Comunidad Betania
Condominios Tequexquináhuac
Conjunto Urbano Terraze
Cooperativa La Romana
El Triángulo
Santa Cecilia Fraccionamiento
Fracc. Ind. Barrientos
Fracc. Ind. Niños Héroes
Fracc. Ind. San Nicolás
Centro Ind. Tlalnepantla
Fracc. Ind. Tlaxcolpan
Fracc. Ind. San Lorenzo
Franja Férrea (Z. F.)
Franja Municipal
Hogar Obrero
I.M.S.S. Tlalnepantla
EPP
Jesús García Corona
José María Velazco
La Azteca
La Blanca
La Comunidad
La Cuchilla
La Nueva Ferrocarrilera
La Providencia
La Romana
La Ferrocarrilera El Hoyo
Loma Bonita
Lomas del Calvario
Los Parajes
Magisterial Barrientos
Olivo II Parte Baja
Olivo II Parte Alta
Acueducto de Tenayuca
Ahuehuetes
Rinconada
La Blanca
Reforma Urbana
San Javier Ampliación
San Pedro Barrientos
San Rafael Pueblo
Santa María Tlayacampa Pueblo
Santa Cecilia Acatitla Pueblo
U. Hab. Barrientos es otra de las colonias afectadas por el corte de agua en Tlalnepantla
U. Hab. Barrientos Gustavo Baz
U. Hab. Cond. Residencial Santa Cecilia
U. Hab. Jardines Santa Cecilia Infonavit
U. Hab. Tlayapa
U. Hab. Niños Héroes
Tequexquináhuac Pueblo
Tlayapa Colonia
Valle Hermoso
21 de Marzo
Ampliación La Arboleda
Ampliación Valle Ceylán
Artemisa
Ceylán Ixtacala
Chalma La Barranca
Chalma La Unión
Condominios San Rafael
Cuauhtémoc
El Arenal
El Puerto
El Rosal
El Tejocote
El Tenayo Centro
El Tenayo Norte
El Tenayo Sur
Ex Ejidos de San Lucas Patoni
Ex Ejidos de Santa Cecilia
F.F.C.C. Cecilia Mora Vda. de Gómez
Fracc. Ind. Tabla Honda
Fracc. Jardines de Sta. Cecilia
Gustavo Baz Prada Ampliación
Gustavo Baz Prada
Hugo Cervantes del Río
Independencia
Independencia Ampliación
Izcalli del Río
Izcalli Acatitlán
Izcalli Pirámide
Izcalli Pirámide II
Industrial San Buenaventura
La Cantera
La Cañada
La Joya Ixtacala
La Purísima
La Sideral
La Arboleda
Las Palomas
Los Ángeles
Loma Escondida
Media Luna
Miraflores
PIPSA
Poder de Dios
Rancho de San Rafael Amates
Río San Javier
San Antonio Ixtacala
San Bartolo Tenayuca
San Felipe Ixtacala
San Juan Ixtacala Pueblo
San Juan Ixtacala Ampl. Norte
San Lucas Patoni Pueblo
San Miguel Chalma Pueblo
San Rafael Fraccionamiento
Tabla Honda Colonia
U. Hab. San Buenaventura
U. Hab. Tabla Honda
U. Hab. El Tenayo
U. H. Valle del Tenayo
U. Hab. Montes Azules
U. Hab. Priv. San Miguel
Unidad CROSC Solidaridad
Valle de las Pirámides