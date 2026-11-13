Sujetos Asaltan Pizzeria y Roban Más de 100 Mil Pesos en Hermosillo, Sonora

Más de 100 mil pesos en efectivo fueron robados por al menos tres sujetos que irrumpieron con violencia en una sucursal de una cadena de pizzería, ubicada al norponiente de Hermosillo, durante la mañana de este viernes.



El atraco sucedió a las 08:30 horas, en el establecimiento ubicado en una plaza comercial de los bulevares Quiroga y Lázaro Cárdenas, en la colonia Tierra Colorada, cuando los empleados se preparaban para iniciar operaciones.



De acuerdo con los primeros datos, los responsables amenazaron con armas de fuego a los trabajadores y utilizaron un taladro para abrir la caja fuerte, de donde sustrajeron el dinero de las ventas del negocio, en donde se estima había al menos 150 mil pesos.



Tras cometer el robo, los tres hombres habrían escapado en un automóvil tipo sedán, con dirección al norte por el bulevar Quiroga.



Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y Municipal como primeros respondientes y luego personal de Servicios Periciales, así como agentes de la AMIC para procesar la escena en búsqueda de indicios para las investigaciones.