Seguridad

Sujetos Asaltan Pizzeria y Roban Más de 100 Mil Pesos en Hermosillo, Sonora

Aparentemente fueron al menos 3 hombres quienes irrumpieron con violencia una sucursal ubicada sobre el bulevar Quiroga, al norponiente de la ciudad

Sujetos Asaltan Pizzeria y Roban Más de 100 Mil Pesos en Hermosillo, SonoraSujetos Asaltan Pizzeria y Roban Más de 100 Mil Pesos en Hermosillo, Sonora. Foto: N+

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