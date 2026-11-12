Seguridad

Detienen a Presuntos Responsables de Ataque Armado Donde Murió Una Niña en Cajeme

Dos sujetos aparentemente relacionados con la agresión a balazos fueron capturados tras cateos realizados en dos viviendas de Ciudad Obregón, Sonora

Detienen a Presuntos Responsables de Ataque Armado Donde Murió una Niña en CajemeDetienen a Presuntos Responsables de Ataque Armado Donde Murió una Niña en Cajeme. Foto: FGJES

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