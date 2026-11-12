Detienen a Presuntos Responsables de Ataque Armado Donde Murió Una Niña en Cajeme

Dos sujetos presuntamente relacionados con el ataque armado contra una familia en Ciudad Obregón, donde una niña de seis años perdió la vida y sus padres resultaron heridos, fueron detenidos durante dos cateos realizados por autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Las capturas se realizaron durante la noche y madrugada, luego de que las investigaciones de campo, los dictámenes periciales de balística y labores de inteligencia permitieron identificar a los presuntos responsables de la agresión ocurrida el pasado 10 de noviembre, a las 22:06 horas, en la colonia Valle Dorado.

La Fiscalía informó que durante los cateos también se aseguró evidencia que permitirá acreditar la participación de ambos sujetos en el ataque.

En las próximas horas se les ejecutarán órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y serán presentados ante los jueces correspondientes para enfrentar los cargos.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos forman parte de un grupo criminal generador de violencia con presencia en Cajeme y estarían relacionados con otros homicidios cometidos recientemente, por lo que también se solicitarán órdenes de aprehensión por esos hechos.

Mientras tanto, los padres de la menor reciben atención médica y su familia cuenta con acompañamiento y apoyo integral de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.