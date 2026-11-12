Sociedad

Estudiantes de Sonora Tendrán Megapuente por Conmemoración de la Revolución Mexicana 2026

Además del día festivo, el próximo viernes será la última junta de Consejo Técnico Escolar, cuando docentes y directivos se reúnen para acordar actividades de trabajo

Estudiantes de Sonora Tendrán Megapuente por Conmemoración de la Revolución MexicanaEstudiantes de Sonora Tendrán Megapuente por Conmemoración de la Revolución Mexicana. Foto: Archivo N+

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