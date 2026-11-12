Estudiantes de Sonora Tendrán Megapuente por Conmemoración de la Revolución Mexicana 2026

Noviembre será el último mes del año cuando estudiantes de educación básica y de media superior tengan días de descanso obligatorio, previo al inicio de las vacaciones de invierno, según calendarios escolares.



El próximo lunes 16 será inhábil, al recorrerse el día 20 con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, y aplicará para todos los niveles educativos en Sonora y México.



Asimismo, el viernes 27 de noviembre será la última junta de Consejo Técnico Escolar, cuando docentes y directivos se reúnen para acordar actividades de trabajo, de manera que estudiantes de educación básica no asistirán a clases.



Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Suspenderán Clases el Lunes en Escuelas de Sonora por Puente Escolar



Las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 21 de diciembre, por lo que el regreso a clases está programado para el jueves 7 de enero.



En preparatoria, el inicio de sus vacaciones varían según cada subsistema, en el Cobach Sonora su período de descanso arranca el 15 de diciembre; el Conalep el 18 del mismo mes, mientras el Cbtis y Cecyte el 21 de diciembre.



Cada institución recomienda consultar sus calendarios oficiales para verificar el regreso a clases.