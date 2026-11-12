Sociedad

¿Abrirá Multiplaza Aragón para Buen Fin 2026? Tras Suspensión del Centro Comercial en Ecatepec

El centro comercial fue desalojado por autoridades debido a que no cumplía con lineamientos de seguridad y protección civil

Multiplaza Aragón es un centro comecial muy visitado por habitantes de EcatepecFoto: Google Maps | Archivo
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