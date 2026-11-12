¿Abrirá Multiplaza Aragón para Buen Fin 2026? Tras Suspensión del Centro Comercial en Ecatepec

Multiplaza Aragón, uno de los centros comerciales más visitados por los habitantes de Ecatepec, Estado de México (Edomex), quedó en el foco de la comunidad luego de que colocaron sellos de suspensión de actividades a sus instalaciones a unos días del inicio del Buen Fin 2026; te damos los detalles sobre la situación actual y cuándo abrirá.

Este miércoles 11 de noviembre 2026 te informamos en N+ que un grupo de autoridades de Bomberos y Protección Civil de Ecatepec, acudió al inmueble localizado sobre la Avenida Carlos Hank González en la colonia Rinconada de Aragón, con la finalidad de colocar los sellos como sanción por el incumplimiento de diversas normativas.

Por lo tanto, visitantes y empleados fueron desalojados del sitio. Debido a las acciones de las autoridades y sin saber lo que ocurría, varias personas se asustaron y abandonaron las instalaciones.

El equipo de N+ captó cómo se veía Multiplaza Aragón momentos después de la colocación de sellos de suspensión presuntamente por no garantizar la seguridad de los asistentes. En el lugar permanecieron varias personas al interior del inmueble:

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Colocan Sellos de Suspensión en Plaza Aragón en Ecatepec, Edomex

¿Cuándo abrirá Multiplaza Aragón tras sellos de suspensión?

Al tratarse de un centro comercial ubicado en una de las zonas de la periferia del municipio mexiquense, es uno de los más concurridos, por lo que el cierre afectó a varias personas que intentaban realizar pagos, compras o simplemente llevar a cabo actividades recreativas.

Debido a la cercanía con el Buen Fin 2026, un evento en el que los negocios ofrecen promociones y descuentos del 13 al 17 de noviembre, los habitantes de Ecatepec y municipios como Nezahualcóyotl y Tecámac, se cuestionaron si habría servicio para esas fechas.

Lo anterior, porque es justo durante esta temporada cuando pueden encontrar artículos con precios accesibles para renovar su hogar o regalar.

Multiplaza Aragón informó que el centro comercial en estos momentos opera de manera habitual.

“Nos da muchísimo gusto anunciarles que ya reabrimos nuestras puertas y estamos listos para recibirlos como siempre”, indicaron en redes sociales.

Asimismo, hizo la invitación para que durante el Buen Fin 2026 acudan a Plaza Aragón. “Ven a disfrutar, a divertirte y a pasarla increíble con tu familia y amigos. ¡Te estamos esperando!”, añadieron.

Hasta el momento, Multiplaza Aragón o las autoridades de Ecatepec, no han brindado detalles sobre los motivos por los que fueron colocados los sellos, así como los que llevaron a levantar la sanción que quedó asentada con el folio 2857 y carpeta de investigación DPC/ECA/OP00999/2026.

¿Cómo llegar a Multiplaza Aragón y qué hay?

Multiplaza Aragón es un centro comercial que combina entretenimiento y comercio, además en el mismo espacio hay importantes cadenas de autoservicio, bancos, cines, restaurantes y servicios para toda la familia.

Su ubicación es sobre la Av. Carlos Hank González 120, Rinconada de Aragón, 55149 Ecatepec de Morelos, Estado de México. Para llegar hasta las instalaciones de manera directa, la estación terminal Ciudad Azteca de la Línea B del Metro, es una de las opciones más efectivas. No obstante, también queda cerca la estación Plaza Aragón.

EPP