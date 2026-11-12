Sociedad

¿Qué Alumnos de Baja California Tendrán Megapuente en Noviembre 2026? Lista de Fechas

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2026-2027, alumnos del estado tendrán fin de semana largo

¿Estudiantes de Baja California Tendrán Megapuente este Noviembre?¿Estudiantes de Baja California Tendrán Megapuente este Noviembre? | Foto: N+
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