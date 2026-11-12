¿Qué Alumnos de Baja California Tendrán Megapuente en Noviembre 2026? Lista de Fechas

Estudiantes de educación básica de Baja California tendrán un fin de semana largo en noviembre con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, cuyo descanso oficial se recorrerá al lunes 16 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación de Baja California, aplicable a escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Estatal, el lunes 16 está contemplado como suspensión de labores docentes.

Sin embargo, existe una particularidad para el viernes 13 de noviembre, fecha destinada al registro de calificaciones por parte del personal docente. Esta actividad no debe confundirse con una suspensión general de labores, por lo que madres y padres de familia deberán consultar las indicaciones de cada escuela para confirmar si los alumnos tendrán que asistir.

Aunque el inicio de la Revolución Mexicana se conmemora el 20 de noviembre, la Ley Federal del Trabajo establece como día de descanso obligatorio el tercer lunes de ese mes. En 2026, esta fecha corresponde al lunes 16.

La disposición también aplica para los trabajadores, quienes tienen derecho al descanso obligatorio o al pago correspondiente si deben laborar durante esa jornada.

APG