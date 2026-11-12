Accidente México-Querétaro: ¿Cuáles Son los Tramos con Mayor Riesgo en la Carretera?

Esta mañana te informamos en N+ que tres autobuses y un tractocamión protagonizaron un fuerte accidente en la México-Querétaro en el que 27 personas resultaron heridas, incluidos niños.

Así es como se vio el accidente desde el aire y las condiciones en que quedaron los vehículos involucrados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Ve Accidente en la México-Querétaro Hoy Desde el Aire: Tráiler Impacta Varios Autobuses

Hay que tomar en cuenta que la México-Querétaro es una de las carreteras con reporte de más accidentes, pero exactamente, ¿dónde se localiza el sitio de mayor riesgo para los automovilistas en esta vialidad?

A la Autopista México-Querétaro se le conoce como la Carretera Federal 57D y es catalogada oficialmente por las autoridades como una de las vías con más siniestralidad e incidencia delictiva en el país.

El Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) y la Guardia Nacional ubica de manera constante a la ruta MEX-057 entre las tres carreteras con mayor número de accidentes a nivel nacional.

Los reportes estadísticos más recientes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el IMT registran en la México-Querétaro 192 colisiones graves en este tramo específico en un solo año. De estos percances, 40 dejaron víctimas con un saldo de 26 personas fallecidas y 28 heridas.

Se estima que la vía tiene un tránsito diario promedio superior a los 83 mil 800 vehículos en sus puntos de medición oficial, con picos que superan las 130 mil unidades diarias entre automóviles y transporte pesado.

En 2026, el último registro anual con datos de siniestros en carreteras federales es de 2025 y muestran que aumentaron al contabilizarse 380 mil 391 siniestros de tránsito, lo que representa un incremento del 1.45% en comparación con los 374 mil 949 eventos de 2024, según el Inegi.

La imprudencia del conductor, invadir carril, no guardar distancia y el exceso de velocidad provocan más del 80% de los choques a este panorama de accidentes viales se suman los reportes de seguridad carretera que señalan a la México-Querétaro con cerca del 29% de los robos a transportistas a nivel nacional.

Un ejemplo reciente difundido en N+ fue el caso de un chofer de tráiler rescatado por otro automovilista, luego de ser abandonado en la carretera con pies y manos atados, tras ser víctima de un asalto en la México-Querétaro.

Los reportes diarios de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la división de carreteras de la Guardia Nacional coinciden en señalar puntos críticos por su alta frecuencia de choques por alcance y volcaduras que son los siguientes:

Zona Metropolitana y Estado de México (en el Kilómetro 30 al Kilómetro 60). Los tramos de La Quebrada, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y Coyotepec registran congestión severa y choques múltiples diarios debido al entrecruzamiento de transporte de carga y tránsito local.

Jorobas y Soyaniquilpan (Km 55 al Km 96). Es una zona frecuente de cierres totales por volcaduras de tractocamiones, pendientes pronunciadas y condiciones climáticas adversas como neblina o lluvia.

San Juan del Río y Pedro Escobedo (Km 155 al Km 185). Al ingresar al estado de Querétaro, los reportes de emergencia destacan una alta incidencia de accidentes entre tráileres y autobuses de pasajeros. El tramo Palmillas-Querétaro está entre los puntos críticos de inseguridad.

HVI