Sociedad

Accidente México-Querétaro: ¿Cuáles Son los Tramos con Mayor Riesgo en la Carretera?

Hoy se registró un fuerte accidente en esta vía que dejó una veintena de heridos, datos oficiales la catalogan como una de las carreteras con más reportes

México-Querétaro, una de las Carreteras con Más Accidentes: ¿Dónde Está el Mayor Riesgo?Sobre la carretera México Querétaro en una de las curvas de la Quebrada un camión se volcó al perder el control. Foto: Cuartoscuro

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