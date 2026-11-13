Política

Corte Reitera que Multar a Personas por Pedir Limosna es Discriminatorio

La discusión involucra leyes de cinco municipios de Sonora y el derecho a la igualdad de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad económica

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