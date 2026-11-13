Seguridad

Detienen a Sujeto en Huauchinango, Puebla; Estaría Relacionado con un Feminicidio

Ariel 'N' alias 'El Ruso' es investigado por presuntamente haber participado en el asesinato de una mujer hallada dentro de una maleta

Detenido Ariel N El Ruso Feminicidio Mujer Muerta Maleta Huauchinango Sierra Norte Puebla'El Ruso' fue detenido en Huauchinango, municipio de la Sierra Norte. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Detienen a 'El Ruso' en Puebla, investigado por feminicidio. La FGE busca esclarecer la muerte de una mujer hallada en una maleta. Conoce más sobre este caso.

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Detienen a 'El Ruso' por Presunto Feminicidio de Mujer Hallada en Maleta en Huauchinango, Puebla | N+