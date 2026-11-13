Detienen a Sujeto en Huauchinango, Puebla; Estaría Relacionado con un Feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informa que fue detenido Ariel ‘N’, de 35 años de edad, conocido como ‘El Ruso’, por delito diverso; y será puesto a disposición de la autoridad ministerial competente.

Respecto a las versiones que lo relacionan con la muerte de una mujer localizada en el municipio de Huauchinango, la FGE Puebla informa que también se investigará su posible participación en estos hechos, sin prejuzgar sobre su responsabilidad.

La dependencia se comprometió a mantener abiertas las investigaciones para esclarecer la muerte de la víctima y determinar, con base en los datos de prueba, las responsabilidades que legalmente correspondan.

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El pasado domingo 8 de noviembre de 2026 fue hallado el cadáver de una mujer al interior de una maleta en dicho municipio de la Sierra Norte poblana, generando una intensa movilización policial.

Los hechos ocurrieron en un inmueble situado sobre la calle Matamoros, donde rentan cuartos amueblados. Vecinos reportaron olores fétidos que provenían de una habitación, situación que alertó a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Juana ‘N’ de 24 años de edad, quien fue reportada como desaparecida por sus familiares, aunque las autoridades no lo han confirmado.

Con información de N+

GMAZ