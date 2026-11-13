Confirman Causa de Muerte de Alumno de Secundaria 78 en Tijuana, Baja California

El Servicio Médico Forense (SEMEFO) dio a conocer de manera oficial el dictamen sobre la causa de fallecimiento del estudiante de 14 años que perdió la vida al interior de la Escuela Secundaria Número 78 'Miguel Salceda Heredia', ubicada en la colonia La Gloria, en Tijuana.

De acuerdo con los resultados de la necropsia de ley practicada por los especialistas forenses el pasado martes 10 de noviembre, el adolescente sufrió una depresión cardiorrespiratoria secundaria al consumo de una sustancia estimulante del sistema nervioso central.

Las autoridades precisaron que el cuerpo del menor ingresó a las instalaciones del SEMEFO, el mismo día en que ocurrieron los hechos dentro del plantel educativo. Hasta el momento, el cadáver permanece bajo resguardo oficial de la institución forense mientras se concluyen los protocolos legales y administrativos correspondientes para su entrega a los familiares.

Información Carolina Vazquez

JMR