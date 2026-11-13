Seguridad

Confirman Causa de Muerte de Alumno de Secundaria 78 en Tijuana, Baja California

El cuerpo del menor ingresó a las instalaciones forenses desde el pasado martes 10 de noviembre, día del incidente

Confirma SEMEFO Causa de Muerte de Alumno de Secundaria 78 en Tijuana, BCConfirma SEMEFO Causa de Muerte de Alumno de Secundaria 78 en Tijuana, BC | Foto: N+

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