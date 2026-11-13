Rafael ‘N‘, El ‘R2’, Solicita Amparo Para Evitar su Extradición a Estados Unidos

De acuerdo con información publicada por el Consejo de la Judicatura Federal, Rafael ‘N’, alias el 'R2’, solicitó un amparo ante un juzgado federal con sede en Puente Grande, Jalisco, para evitar una posible extradición a Estados Unidos, luego de su captura en un restaurante ubicado sobre avenida México, en Guadalajara.

El presunto criminal y su defensa legal buscan combatir un eventual procedimiento de extradición. Además, en el expediente de su petición se señala que también recurre a la justicia federal para impugnar otros actos, como la orden de detención ejecutada el 8 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el documento, la captura está relacionada con una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR).

Al solicitar el amparo, Rafael ‘N’ señaló como principal autoridad responsable a la Fiscalía Especial en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El recurso aún se encuentra en trámite y el siguiente paso será la realización de una audiencia.