Seguridad

Rafael ‘N‘, El ‘R2’, Solicita Amparo Para Evitar su Extradición a Estados Unidos

El recurso se pidió ante un juzgado federal en Puente Grande, Jalisco, tras ser detenido en un restaurante de avenida México

Marina'R2' Solicita amparo. Foto: N+

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El presunto criminal 'El R2' solicita amparo en Puente Grande para frenar su extradición a EE.UU. La audiencia será clave.

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