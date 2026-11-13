Refuerzan Vigilancia por Pronóstico de Lluvias Fuertes Ensenada y San Quintín, BC

Protección Civil reforzará los operativos de vigilancia y prevención en las áreas consideradas de mayor vulnerabilidad de los municipios de Ensenada y San Quintín, ya que cuentan con mayor pronóstico de precipitaciones para este fin de semana.

De acuerdo con la planeación operativa, en Ensenada el despliegue preventivo se concentrará principalmente en la colonia Munguía y en diversos sectores de la delegación de Maneadero, mientras que en San Quintín se mantendrá un monitoreo permanente sobre nueve puntos identificados como zonas de alto riesgo.

El coordinador estatal de Protección Civil, Ignacio Lozoya, advirtió que el impacto más severo del sistema meteorológico se prevé para este viernes 13 de noviembre, jornada en la que existe posibilidad de lluvias puntuales muy fuertes, por lo que ya se contempla la habilitación de refugios temporales para atender a la población que lo requiera.

Ante este panorama climático, los cuerpos de emergencia exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, evitando intentar cruzar arroyos o vialidades inundadas, así como mantenerse alejados de cauces naturales y laderas con riesgo de deslaves.

JMR