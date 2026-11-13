Seguridad

Refuerzan Vigilancia por Pronóstico de Lluvias Fuertes Ensenada y San Quintín, BC

Protección Civil realizará los recorridos preventivos en la colonia Munguía y Maneadero y en nueve zonas de riesgo del municipio

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