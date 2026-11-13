Seguridad

Muere Segunda Víctima de Ataque Armado en Hospital de Tuxpan, Veracruz

La mujer que fue herida por impactos de bala luego de que su pareja fue privada de la vida en la zona norte del estado, perdió la vida debido a las lesiones

Muere Segunda Víctima de Ataque Armado en Hospital de Tuxpan, VeracruzSe informó que la mujer presentó tres impactos de bala tras el ataque a su pareja. Foto: N+

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Muere Samaria Bravo, segunda víctima del ataque armado en Tuxpan. La agresión en el hospital dejó dos muertos y cuatro detenidos, incluyendo un elemento de SEMAR.

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