Muere Segunda Víctima de Ataque Armado en Hospital de Tuxpan, Veracruz

La agresión armada registrada en una clínica particular de Tuxpan cobró una segunda víctima. Se trata de Samaria Damaris 'N', de 36 años, de ocupación estilista, quien resultó gravemente herida.

La mujer se encontraba acompañando a su esposo, Jorge 'N', quien fue víctima de un ataque armado y, al estar en un hospital, sujetos armados ingresaron y lo privaron de la vida, dejando lesionada a la mujer.

De acuerdo con los datos recabados tras estos hechos, la mujer presentaba tres lesiones por proyectil de arma de fuego: una en el tórax, otra en el hombro izquierdo y una más en la parte del lateral izquierdo del cuello.

Por esta agresión fueron detenidos Enrique 'N', Rafael 'N', Ramiro 'N' y José Liborio 'N' y, según lo informado por las autoridades, entre los sujetos aprehendidos se encuentra un elemento activo de la Secretaría de Marina (SEMAR).

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se continúa con las investigaciones para determinar la participación de los detenidos y esclarecer el doble ataque registrado en este centro hospitalario de la ciudad de Tuxpan.