Así es el Operativo de Vigilancia por la Hospitalización del ‘R2’ en Guadalajara

La hospitalización de Rafael ‘N’, alias ‘El R2’, ha generado un operativo de seguridad en los alrededores del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, donde permanece bajo custodia mientras recibe atención médica. El despliegue incluye al menos tres perímetros de vigilancia.

El primero se encuentra al interior del nosocomio, donde elementos de seguridad vigilan de cerca al detenido; el segundo está en el exterior del ingreso al área de Urgencias, mientras que el tercero contempla el cierre de vialidades como Tenerías y Coronel Calderón.

En este último perímetro, únicamente se permite el acceso a vehículos de emergencia, directivos del hospital y proveedores. Antes de ingresar, elementos de la Marina entrevistan a los conductores y realizan revisiones a los vehículos.

La presencia de las fuerzas de seguridad también ha generado incertidumbre entre quienes acuden al hospital. Un familiar de un paciente del Hospital Civil relató: “Nos quedamos así como de qué pasó, no sabíamos nada, y ya después nos dieron información”.

Luego de varias cancelaciones de traslados programados para Rafael ‘N’, así como de su audiencia virtual, los médicos determinaron que continúe hospitalizado hasta que su condición de salud le permita comparecer ante las autoridades.

En tanto, fue promovido un amparo en favor de Rafael ‘N’ para evitar su extradición a Estados Unidos.