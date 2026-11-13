Seguridad

Así es el Operativo de Vigilancia por la Hospitalización del ‘R2’ en Guadalajara

Autoridades mantienen tres perímetros de seguridad en el Antiguo Hospital Civil. El líder criminal permanece detenido y bajo atención médica

Hospital Civil de GuadalajaraResguardan el Hospital Civil de Guadalajara. Foto: N+

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Operativo extremo en Guadalajara: 'El R2' hospitalizado bajo estricta vigilancia. Tres perímetros de seguridad rodean el Hospital Civil.

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