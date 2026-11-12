Seguridad

Imputan a 5 de los 20 Detenidos tras Captura del ‘R2’ en Zapopan, Jalisco

Los hombres capturados deberán estar presentes en su audiencia de vinculación y permanecerán en el penal de Puente Grande

patrulla de la FGRLos imputados duraron casi cinco días en las instalaciones de la FGR y los trasladaron en convoy. Foto: N+

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Cinco imputados por delitos graves tras captura del 'R2'.

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