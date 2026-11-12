Imputan a 5 de los 20 Detenidos tras Captura del ‘R2’ en Zapopan, Jalisco

Autoridades imputaron a cinco de las 20 personas detenidas durante el operativo realizado en Zapopan, Jalisco, para capturar a Rafael ‘N’, alias el ‘R2’. En tanto, los otros 15 detenidos continuarán su proceso en libertad.

Un juez de control determinó imputar a Fernando Omar ‘N’, Luis Felipe ‘N’, Uriel Rodrigo ‘N’, Óscar ‘N’ y Rogelio ‘N’ por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de componentes de la Fuerza Armada, narcomenudeo y pandillerismo.

Asimismo, estableció que será el próximo domingo 15 de noviembre cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso.

En cuanto a Rafael ‘N’, su audiencia continúa pendiente. La comparecencia, que estaba programada de manera virtual para el miércoles 11 de noviembre, tuvo que ser suspendida debido a que el detenido presentaba un estado de somnolencia derivado de los medicamentos que le fueron suministrados.

El señalado permanece hospitalizado en el Hospital Civil de Guadalajara, donde continúa en recuperación tras presentar impactos de bala y fracturas.